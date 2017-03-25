Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций

Сегодня по всей Эстонии были зажжены десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций.

68 лет назад в период с 25 по 27 марта 1949 года из Эстонии в Сибирь были вывезены свыше 20 тысяч человек или 3% населения страны. В основном это были женщины и дети. В целом за 4-е дня из стран Балтии было депортировано почти 95 тысяч человек, передала служба новостей "Радио 4".

Мероприятия, приуроченные к 68-й годовщине мартовских депортаций прошлит по всей Эстонии, а также за пределами страны.

В церквях состоялись поминальные службы. На площади Свободы в центре Таллинна вечером зажгли тысячи свечей, которые в этом году впервые расставлены по географическому контуру Эстонии. Свечи также были зажжены в Нарве, Тарту, Пярну и многих других местах по всей стране.

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