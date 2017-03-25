Всемирный фонд дикой природы проводит сегодня акцию "Час Земли"

Всемирный фонд дикой природы (The World Wide Fund for Nature) и SEB Pank призывают жителей Эстонии присоединиться к проходящей в субботу всемирной акции "Час Земли" (Earth Hour), когда в 20:30 по местному времени выключат все то освещение, без которого можно обойтись.

Этой акцией WWF надеется обратить внимание общественности на изменение климата и глобальное потепление. SEB принимает участие в "Часе Земли" как в Эстонии, так и в других странах, уже 8 лет.

"Акция "Час Земли" призвана обратить внимание на ограниченность ресурсов нашей планеты, и чтобы в своей повседневной жизни и коммерческой деятельности мы чаще задумывались о ресурсосбережении, – сообщил председатель правления SEB Аллан Парик.

Цель "Часа Земли" заключается в том, чтобы снизить количество диоксида углекислого газа в атмосфере Земли и заставить людей больше задумываться об охране окружающей среды. Традиция проведения "Часа Земли" получила свое начало в 2007 году в Сиднее, когда 2,2 миллиона семей погасили свет на один час. Сегодня в акции "Час Земли" принимают участие уже 178 стран по всему миру.