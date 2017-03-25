Более 800 журналистов итальянских информагентств бастуют в день римского саммита ЕС

Журналисты итальянских информационных агентств, включая сотрудников крупнейшего в стране агентства ANSA, проводят забастовку. Такое решение было принято Комитетом редакций национальных информагентств в знак протеста против отсутствия ответа правительства на вопрос об условиях проведения европейского конкурса, регулирующего работу сектора.

Как указывает газета La Repubblica, это первая в итальянской истории столь массовая стачка, в ней участвуют более 800 журналистов. Таким образом органы информации бойкотируют проходящий в итальянской столице юбилейный саммит Евросоюза с участием лидеров 27 стран, представителей руководящих органов сообщества и парламентских делегаций, передает ТАСС.

По утверждению Комитета, действующий конкурс ставит в сложные условия работы национальные издания, ущемляя принцип плюрализма и дискриминируя итальянскую прессу по отношению к крупным европейским издательским группам". Местные репортеры принесли извинения президенту Италии Серджо Маттарелле и всем остальным участникам встречи на высшем уровне за информационное молчание в такой важный для Европы день.

Вместе с агентствами бастуют журналисты и технический персонал новостной редакции частного телеканала Sky, которые протестуют против планов руководства произвести увольнения в римском отделении, освещающем в основном политические события.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, на саммит, посвященный 60-летию Римского договора, аккредитованы свыше тысячи работников СМИ. В пресс-зале, разделенном на несколько обширных помещений, мест для всех не хватает. Событие освещают пишущие журналисты и телевизионщики из разных стран.