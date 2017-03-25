Кандидатами в мэры Таллинна и Пярну от EKRE станут Мартин и Март Хельме

На собрании совета уполномоченных было объявлено, что кандидатом в мэры Таллинна станет Мартин Хельме, который сейчас возглавляет фракцию партии в Рийгикогу. Кандидатом в мэры Пярну будет председатель партии Март Хельме, говорится в пресс-сообщении партии.

В совет уполномоченных EKRE входят почетный председатель партии, председатель и его заместители, члены парламента от партии, избранные в совет уполномоченных конгрессом, председатели объединений, председатели уездных и городских организаций, а также уполномоченные от уездных и городских объединений - по одному на каждые 300 членов партии.