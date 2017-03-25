На пленуме EKRE в Пайде названы кандидаты в мэры Таллинна и Пярну - Мартин Хельме и Март Хельме

На пленуме EKRE в Пайде было объявлено, что кандидатом в мэры Таллинна будет Мартин Хельме, который сейчас возглавляет фракцию партии в Рийгикогу. Кандидатом в мэры Пярну будет председатель партии Март Хельме, говорится в пресс-сообщении партии.

Как ранее сообщал портал rus.err, в повестке дня собрания совета уполномоченных был доклад председателя партии Марта Хельме о политической ситуации в Эстонии, затем - принятие политической декларации. И объявление кандидаты от EKRE в мэры Таллинна и Пярну.

В совет уполномоченных EKRE входят: почетный председатель партии, председатель и его заместители, члены парламента от партии, избранные в совет уполномоченных конгрессом, председатели объединений, председатели уездных и городских организаций, а также уполномоченные от уездных и городских объединений - по одному на каждые 300 членов партии.