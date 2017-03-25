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Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию и наметили четыре задачи ({{commentsTotal}})

Участники саммита ЕС в Риме. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом
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Лидеры 27 стран Евросоюза подписали Римскую декларацию по будущему сообщества без Великобритании. Торжественная церемония подписания документа состоялась на Капитолийском холме в Риме, где проходит саммит ЕС по случаю 60-летия Римского договора.

Главы государств и правительств сообщества по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично подписать декларацию. В 15-минутном процессе особое внимание журналистов привлекла премьер-министр Польши Беата Шидло, которая, подойдя к документу, сделала небольшую паузу, как будто засомневалась, подписывать его или нет. Однако через несколько секунд улыбнулась и поставила свою подпись, передает ТАСС.

Последними декларацию подписали главы институтов ЕС - Евросовета Дональд Туск, Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Европарламента Антонио Таяни.

Четыре задачи

Декларация определяет четыре задачи развития сообщества без Великобритании. В документе говорится, что лидеры ЕС договорились о приверженности работать по "римской повестке", она состоит из следующих принципов: "безопасная Европа", "процветающая и устойчивая Европа", "социальная Европа", "более сильная на мировой сцене Европа".

Первая задача предполагает работу над укреплением безопасности сообщества. "Безопасная Европа - союз, все жители которого чувствуют себя в безопасности и могут свободно передвигаться. Союз, в котором наши внешние границы защищены, с ответственной и устойчивой миграционной политикой, соблюдающей международные нормы. Европа, которая намерена бороться против терроризма и организованной преступности", - отмечается в декларации.

Вторая задача касается экономического состояния ЕС. "Процветающая и устойчивая Европа - союз, который создает рост и рабочие места. Союз, в котором сильный и развивающийся единый рынок открывает возможности для роста, сплоченности, конкурентоспособности, инновации и обмена, особенно для маленьких и средних компаний, - поясняется в тексте. - Союз, в котором энергетика является безопасной и доступной, а окружающая среда - чистой и безопасной".

"Социальная Европа" означает "союз, основанный на устойчивом экономическом росте и обеспечивающий экономический и социальный прогресс". "Это союз, который учитывает различие национальных систем и ключевую роль социальных партнеров, равенство между мужчин и женщин, а также права и равные возможности для всех. Союз, который борется с безработицей, дискриминацией, социальной изоляцией и бедностью", - говорится в документе.

И, наконец, четвертый пункт - "более сильная на мировой арене Европа" - предполагает развитие существующих отношений с партнерами, построение новых связей, а также "продвижение стабильности и процветания в соседних странах". "Это союз, который стремится укрепить общую безопасность и оборону, в том числе в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом, учитывая национальные обстоятельства и правовые обязательства", - подчеркивают лидеры ЕС.

В декларации говорится, что европейские институты намерены проследить за тем, чтобы документ был реализован странами-членами ЕС. "Европа - наше общее будущее", - заключается в Римской декларации.

"Мы сделаем ЕС более сильным и стабильным путем укрепления солидарности и единства в защите общих интересов и ценностей", - говорится в тексте документа, под которым поставили свои подписи лидеры 27 стран и главы руководящих институтов ЕС.

"ЕС сталкивается с беспрецедентными вызовами, как внутренними, так и внешними: это региональные конфликты, терроризм, растущее миграционное давление, укрепление тенденций протекционизма, социального и экономического неравенства. Все вместе мы намерены немедленно отреагировать на эти вызовы, гарантировав нашим гражданам безопасность и новые возможности", - указывается в декларации.

"В ближайшие 10 лет мы хотим более безопасного, процветающего, конкурентоспособного и социально направленного сообщества, которое сможет играть ключевую роль в мире в условиях глобализации. Мы хотим ЕС, в котором у граждан будет больше возможностей для культурного и социального развития и экономического роста", - говорится в тексте.

Нынешний саммит проходит без участия Великобритании, жители которой в июне прошлого года приняли решение покинуть Евросоюз. Римская декларация определяет основные направления развития будущего Евросоюза на ближайшие 10 лет.

Редактор: Надежда Берсенёва



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