Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию по будущему союза без Великобритании

Главы государств и правительств сообщества по очереди подходили к столу президиума, чтобы публично подписать декларацию. В 15-минутном процессе особое внимание журналистов привлекла премьер-министр Польши Беата Шидло, которая, подойдя к документу, сделала небольшую паузу, как будто засомневалась, подписывать его или нет. Однако через несколько секунд улыбнулась и поставила свою подпись, передает ТАСС.

Последними декларацию подписали главы институтов ЕС - Евросовета Дональд Туск, Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Европарламента Антонио Таяни.

Текст декларации пока не обнародован, но, как сообщил накануне дипломатический источник в Совете ЕС, лидеры 27 стран подчеркнули в ней приверженность работать в единстве в составе Евросоюза. Кроме того, главы государств и правительств определили конкретные шаги по будущему ЕС. "Ожидается, что лидеры обяжут себя работать над "римской повесткой", которая будет включать такие направления, как безопасная Европа, процветающая и устойчивая Европа, социальная Европа и более сильная на мировой сцене Европа", - пояснил дипломат.

Примечательно, что в текст документа, вероятно, включена фраза о том, что европейские лидеры обязуются прислушиваться к опасениям, высказываемым их гражданами, и придерживаться принципов, оставляющих пространство для действий на всех уровнях - европейском, национальном, региональном и локальном. Такая установка вполне может расцениваться как уступка так называемым евроскептикам, которые выступают за больший национальный суверенитет и независимость от Брюсселя в принятии решений.