"Политрулет": лошади, волки, овцы, сепаратисты и буржуи

Евгений Криштафович становится беспартийным, Март Хельме ходит лошадью, Юрген Лиги стыдит волков и овец, Михаил Стальнухин спорит с реформистами и однопартийцами, а ОЛПЭ борется с буржуями из рядов центристов - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Отчисление недели: Евгений Криштафович

В четверг, 23 марта, правление Свободной партии исключило из партии Евгения Криштафовича за клевету и распространение ложных сведений о членах партии. Последней каплей стало выступление политика в издании Postimees, где он сравнил Свободную партию с "Единой Россией".

Впервые "Политрулет" написал о забавных свободниках 16 декабря прошлого года, когда на тот момент беспартийный Артур Тальвик потребовал исключения Криштафовича из Свободной партии. Сейчас все кардинально изменилось. Беспартийным является уже Криштафович, а Тальвик, вступивший в Свободную партию 8 марта, является основным претендентом на пост лидера этой политической силы.

"Правление поступило как во время мартовской депортации, когда ночью собрались где-то в темной комнате без свидетелей и составили список врагов партии, которых отправить в Сибирь. Кандидат на пост председателя от оппозиции, конечно – первый номер в этом списке", - прокомментировал свое исключение из партии Криштафович, состоявший в рядах свободников с момента основания организации в октябре 2014 года и даже входивший в первый состав правления партии.

Надо сказать, что разногласия Криштафовича с генеральной линией партии начались еще накануне парламентских выборов 2015 года, когда молодой политик заявил о том, что будет первым номером в избирательном округе номер два (Ласнамяэ, Пирита, Кесклинн), но в итоге там локомотивом в последний момент стал лидер партии Андрес Херкель.

Гораздо лучше в партийную систему свободников влился давний соратник Криштафовича по "Открытой республике" Сергей Метлев, который после парламентских выборов стал советником фракции. Сейчас Метлев отказывается от комментариев по делу Криштафовича и наверняка продолжит свою деятельность в партии.

И все же довольно странно выглядит исключение из членов партии человека, заявившего о выставлении своей кандидатуры на пост председателя. Такого в политической жизни Эстонии еще вроде не было. Выборы нового председателя пройдут на съезде партии 23 апреля в Тарту. Единственным кандидатом остался Тальвик, но еще есть время для выдвижения других претендентов.

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Забавная зоология-1: Март Хельме и лошади

Не так часто в зале Рийгикогу можно услышать пословицы на русском языке. Но лидер Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме сумел проявить себя и ввернуть в свою речь выражение "Я не я, и лошадь не моя".

К чему это он? А все к старой теме - интервью министра образования Майлис Репс порталу Sputnik и последующему отрицанию факта этого интервью. Интересным было происхождение этого выражения по версии Хельме. "Цыган, которого поймали на краже лошади, сказал: "Я не я, и лошадь не моя", - пояснил депутат.

Забавная зоология-2: Юрген Лиги, волк и овца

Депутат Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ Юрген Лиги на своей странице в Facebook прокомментировал новость о том, что финансовая и экономическая комиссии Рийгикогу планируют наладить сотрудничество с российскими коллегами и провести встречные визиты.

"Волк все равно в лес смотрит. Стальнухин (центрист, председатель финансовой комиссии - прим. "Политрулета") хочет потратить небольшой командировочный бюджет финансовой комиссии на визит в Москву, где нам в сфере финансов нечему учиться и нечего обсуждать. Кроме того, он хочет потратить деньги на обсуждение вопроса транзита, который вообще не является темой финансовой комиссии. Но и овца тоже смотрит. Айвар Кокк из IRL (председатель экономической комиссии - прим. "Политрулета") тоже рвется теперь в Москву, а не на Запад", - отметил член финансовой комиссии Лиги, напомнивший, что в отношении России еще продолжают действовать экономические санкции.

Сепаратисты недели (по версии Кейт Пентус-Розиманнус): Яанус Карилайд и Михаил Стальнухин

Коллега Лиги по фракции реформистов Кейт Пентус-Розиманнус не стала проводить аналогии с животным миром, а рубанула с плеча, назвав сепаратистами депутатов-центристов Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда. Нет, они не фотографировались с российским флагом на фоне парламента, но занимались, по мнению реформистки, весьма нехорошим делом - призывали улучшать экономические отношения с Россией.

"Два дня подряд деятели из руководимой премьер-министром партии выступают в эфире ERR с позициями в отношении ведущей войну на Украине и находящейся под европейскими санкциями России, которые не просто противоречат внешнеполитической линии государства, но и тем самым подрывают доверие к Эстонии, которая через несколько месяцев станет председателем ЕС", - подчеркнула Пентус-Розиманнус.

"Если премьер-министру важен внешнеполитический курс Эстонии, то он должен открыто призвать к порядку ведущих себя как сепаратисты Стальнухина и Карилайда, и прекратить всяческие спекуляции относительно общей санкционной политики ЕС", - добавила экс-министр иностранных дел.

Глава правительства Юри Ратас на парламентском инфочасе, отвечая на вопрос Пентус-Розиманнус, ответил общими словами про поддержку санкций в отношении России, пока не будут выполнены Минские соглашения. Ратас не стал вдаваться в подробности, призвал ли он к порядку Стальнухина и Карилайда. Сам Стальнухин сказал, что Пентус-Розиманнус использует слова, смысл которых ей не совсем понятен.

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Вопрос недели: Нарва без Стальнухина?

Стальнухин ведет политическую борьбу не только с реформистами, но и со своими однопартийцами в Нарве, с которыми не может решить школьный вопрос. В качестве условия выдвижения своей кандидатуры на мунициальных выборах он называет одобрение местными центристами плана о сохранении в городе одной школы с русским языком обучения, в которой откажутся от системы "60 на 40". Ранее Стальнухин не пропускал ни одних муниципальных выборов в Нарве после восстановления независимости Эстонии. На выборах 2002, 2005 и 2009 годов политик набирал больше всех голосов. На выборах-2013 он стал лучшим среди центристов, но в общем зачете уступил соцдему Евгению Осиновскому, который на этот раз собирается баллотироваться в Таллинне.

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Акция недели: бутылки в парламенте

В среду, 22 марта, на авансцену вышла вода "Евгений", о выпуске которой "Политрулет" писал ранее. Накануне обсуждения поправок к закону об алкоголе члены парламентской фракции EKRE поставили каждому депутату на стол по бутылке этой воды, но директор канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ и ее помощники поспешили убрать подарки от консерваторов.

"Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. Вода - это одна из главных проблем нынешнего века. И у нас произошел небольшой конфуз, связанный с появлением на наших столах бутылок с водой. Мы решили убрать их, поскольку мы не приносим продукты питания и тару в зал, который считаем святым", — прокомментировал инцидент вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа.

Процесс собирания бутылок со столов заснял председатель фракции EKRE Мартин Хельме, который на своей странице в Facebook сообщил, что акция EKRE была призван привлечь внимание к антиалкогольной политике министра здоровья и труда Евгения Осиновского, которая, по мнению партии, приведет не к уменьшению потребления алкоголя, а к закрытию небольших магазинов и пополнению латвийского госбюджета.

Цитата:

"Но буржуазная сила в лице Партии Центристов все-таки своей цели добилась, и меня сместили с поста мэра города, путем объявления оспоренного мной вотума недоверия"

(из речи председателя Объединенной левой партии Эстонии и бывшего мэра Маарду Валева Кальда на съезде партии 4 марта, в полном объеме речь появилась на сайте партии 20 марта)

Все выпуски "Политрулета" можно прочитать здесь.