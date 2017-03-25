В ходе несанкционированной акции в Минске были задержаны не менее ста человек

По разным данным, перед акцией и непосредственно в ходе нее было задержано не менее сотни человек.

В Минске завершилась несанкционированная акция оппозиции "День воли". По разной информации, перед акцией и непосредственно в ходе нее было задержано не менее сотни человек, передает Интерфакс.

Район Академии наук в Минске, где в субботу белорусская оппозиция планировала начать несанкционированную акцию "День воли", задолго до ее начала был перекрыт милицией. Туда смогли попасть лишь немногочисленные протестующие, журналисты и сотрудники милиции. Попытки любой активности со стороны участников заканчивались задержаниями.

Три станции минского метрополитена - "Академия наук", "Площадь Якуба Коласа" и "Парк Челюскинцев" временно закрыли на вход и выход, поезда проходили их без остановки.

Часть людей - порядка 500 человек, которая не смогла дойти до места сбора, собралась в колонну и попыталась пройти по проспекту Независимости в сторону, скандируя "Жыве Беларусь", "Ганьба!", однако вскоре была заблокирована кордонами ОМОНа со щитами.

Кордоны были выстроены по всей ширине проспекта Независимости. Кроме того, милицейские кордоны были выстроены со стороны "хвоста" колонны участников несанкционированной акции. Таким образом, люди были заблокированы между несколькими кордонами у площади Коласа. Их предупреждали о возможности физического воздействия и предлагали разойтись. Периодически милиция пыталась воздействовать на собравшихся и стучала в щиты.

После того, как было задержано, по некоторым данным, не менее сотни человек из этой группы, ОМОН снял оцепление, спецтехника органов внутренних дел, находившаяся в это время на примыкающих к проспекту улицах, покинула места дислокации.

Поредевшая колонна продолжила движение до площади Победы, в процессе задержания продолжались.

Незадолго до начала акции было также произведено задержание ОМОНом сотрудников незарегистрированного правозащитного центра "Весна" в их офисе. По информации центра, всего было задержано около 57 человек, они были доставлены в Первомайский РУВД Минска. По словам одной из задержанных, никаких обвинений им предъявлено пока не было.

Кроме того, были задержаны журналисты ряда белорусских и иностранных СМИ.