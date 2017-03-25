В объективе "АК+": отношения России и Эстонии, брексит и его последствия, любительский спорт ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 26 марта.
В программе:
Отношения России и Эстонии: политика и экономика, санкции и транзит - в обзоре Дмитрия Куликова.
Брексит и его последствия. Выход Великобритании из ЕС и то, как это скажется на дальнейшей судьбе Евросоюза, анализирует Владислав Лушин.
О любительском спорте и травматизме расскажет Евгения Волохонская.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.
Ведущий выпуска — Николай Лощин.
Редактор: Надежда Берсенёва