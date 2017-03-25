rus.err.ee

Заболеваемость гриппом в Эстонии начала снижаться ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Вакцина от гриппа Автор: Фото: Scanpix/Postimees
Эстония
Эстония

По последним данным, с начала нынешнего сезона от гриппа скончались 33 человека. Предположительно к середине апреля грипп отступит полностью. Однако Департамент здоровья советует не забывать о мерах предосторожности, поскольку опасность заболеть гриппом все еще есть.

"Грипп, хотя и неохотно, но сдает свои позиции. Каждую неделю мы видим уменьшение заболеваемости гриппом примерно на 15%. Удельная доля вируса гриппа в общей картине циркулирующих на нашей территории вирусов неуклонно снижается", - прокомментировала ситуацию с гриппом главный специалист Центра по борьбе с гриппом Ольга Садикова службе новостей "Радио 4".

По ее словам, на прошлой недели к врачам обратились 4329 человек, из которых примерно 51% составляли дети. "При этом заболевания у большей части обратившихся были вызваны другими вирусами, среди которых достаточно заметен RS-вирус, вызывающий гриппоподобное заболевание, прежде всего, у маленьких детей. Именно он ответственен за достаточно тяжелый и долго длящийся кашель, который у детей до 2-х лет может иногда заканчиваться пневмонией", - пояснила Садикова.

"Если говорить про грипп, то заболеваемость гриппом снижается, и мы оцениваем интенсивность заболевания как низкую. Тем не менее, вероятность встречи с вирусом гриппа мы не исключаем — примерно у 15% из 4329 обратившихся человек был вирус гриппа", - добавила Садикова. 

На сегодняшний, по данным Центра по борьбе с гриппом, с начала сезона заболевания были госпитализированы 1300 пациентов, 72% из которых составляли люди пожилого и люди трудоспособного возраста. "Люди пожилого возраста чаще всего болеют гриппом, а маленькие дети — разнообразными вирусами", - отметила в заключение Садикова.

Редактор: Надежда Берсенёва



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

"Политрулет": лошади, волки, овцы, сепаратисты и буржуи
Заболеваемость гриппом в Эстонии начала снижаться
Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию по будущему союза без Великобритании
На пленуме EKRE в Пайде названы кандидаты в мэры Таллинна и Пярну - Мартин Хельме и Март Хельме
В объективе "АК+": отношения России и Эстонии, брексит и его последствия, любительский спорт
В Эстонии среди подростков распространяется опасное увлечение: делать селфи на крышах

Полиция каждый год получает сотни вызовов, связанных с опасными увлечениями детей, которые взбираются на крыши и фиксируют свои "достижения" в соцсетях. Чем теплее становится на улице, тем чаще полиция получает подобные вызовы.

Lisapealkiri
Фото и видео: в Тапа прибыла военная техника для французского батальона НАТО
Сегодня в Эстонии вспоминают жертв мартовских депортаций
Госохрана Украины: убийца следил за Вороненковым и ездил за ним по городу
Мнение / Интервью
Ратас: Европейский союз должен стать ближе к людям

Европейский союз должен стать ближе к людям, заявил премьер-министр Эстонии, Юри Ратас принимающий участие в неформальной встрече глав правительств и государств ЕС в Риме.

Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах

Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Цахкна: одни и те же люди сидят и правят
ИДА-ВИРУМАА
"АК" разбиралась в причинах участившихся ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
ЗА РУБЕЖОМ
Вступили в силу ограничения Британии и США на провоз электроники на некоторых авиарейсах
В ходе несанкционированной акции в Минске были задержаны не менее ста человек
Более 800 журналистов итальянских информагентств бастуют в день римского саммита ЕС
Меркель признала ошибки ЕС и призвала их исправлять
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
ЭСТОНИЯ
Аас: мартовская депортация из памяти уйдет не скоро

По мнению исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, нельзя забывать о мартовской депортации 1949 года.  

Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности
Министерства прорабатывают стратегию перевода чиновников из столицы в регионы
В Табасалу открыт комплекс Eesti Vanglatööstus
Проживающие в Хаапсалу беженцы обеспокоены тем, кто с апреля будет им помогать
МВД: вся полоса сухопутной границы расчищена от зарослей
Coop и Inbank перераспределили свое участие в покупке Krediidipank
ЭКОНОМИКА
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
24.03
Долг правительственного сектора сократился
24.03
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
23.03
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
23.03
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
23.03
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
СПОРТ
Сборная Эстонии по футболу готова дать бой Кипру
Сборная России по футболу проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
КУЛЬТУРА
Актер Русского театра Александр Ивашкевич прочитал школьникам сказку Андруса Кивиряхка
"Петербургский театральный сезон" впервые пройдет в Эстонии
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
В Музее оккупаций открывается экспозиция о драме чехословацких евреев в ГУЛаге
Eesti Laul
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
РАЗНОЕ
Всемирный фонд дикой природы проводит сегодня акцию "Час Земли"
МуПо: за последнюю неделю в Пирита было три случая нападения крупных собак на маленьких
В Японии пенсионерам предлагают различные скидки за отказ от вождения
На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
etv+
Последние новости
17:44
Аас: мартовская депортация из памяти уйдет не скоро
17:15
Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию и наметили четыре задачи
16:52
Заболеваемость гриппом в Эстонии начала снижаться
16:04
В объективе "АК+": отношения России и Эстонии, брексит и его последствия, любительский спорт
15:50
Вступили в силу ограничения Британии и США на провоз электроники на некоторых авиарейсах
15:12
"Политрулет": лошади, волки, овцы, сепаратисты и буржуи
15:07
В ходе несанкционированной акции в Минске были задержаны не менее ста человек
14:39
Фото и видео: в Тапа прибыла военная техника для французского батальона НАТО
14:01
Кандидатами в мэры Таллинна и Пярну от EKRE станут Мартин и Март Хельме
13:09
В Эстонии среди подростков распространяется опасное увлечение: делать селфи на крышах
12:20
Госохрана Украины: убийца следил за Вороненковым и ездил за ним по городу
11:54
Более 800 журналистов итальянских информагентств бастуют в день римского саммита ЕС
11:25
Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на "Евровидении"
10:57
Ратас: Европейский союз должен стать ближе к людям
Полезно знать
Топ читаемости
24.03
Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам
24.03
"АК" разбиралась в причинах участившихся ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа
24.03
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
23.03
Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО
24.03
Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах
24.03
В выходные Эстония переходит на летнее время
24.03
Проживающие в Хаапсалу беженцы обеспокоены тем, кто с апреля будет им помогать
22.03
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
24.03
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
21.03
В горсобрании Таллинна Юрия Полякова заменит Игорь Грибовский
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 24.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
В субботу осадки, +1..+5
Эстония
Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности
Министерства прорабатывают стратегию перевода чиновников из столицы в регионы
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
Михкельсона прочат в новые лидеры IRL
За рубежом
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями