Заболеваемость гриппом в Эстонии начала снижаться

По последним данным, с начала нынешнего сезона от гриппа скончались 33 человека. Предположительно к середине апреля грипп отступит полностью. Однако Департамент здоровья советует не забывать о мерах предосторожности, поскольку опасность заболеть гриппом все еще есть.

"Грипп, хотя и неохотно, но сдает свои позиции. Каждую неделю мы видим уменьшение заболеваемости гриппом примерно на 15%. Удельная доля вируса гриппа в общей картине циркулирующих на нашей территории вирусов неуклонно снижается", - прокомментировала ситуацию с гриппом главный специалист Центра по борьбе с гриппом Ольга Садикова службе новостей "Радио 4".

По ее словам, на прошлой недели к врачам обратились 4329 человек, из которых примерно 51% составляли дети. "При этом заболевания у большей части обратившихся были вызваны другими вирусами, среди которых достаточно заметен RS-вирус, вызывающий гриппоподобное заболевание, прежде всего, у маленьких детей. Именно он ответственен за достаточно тяжелый и долго длящийся кашель, который у детей до 2-х лет может иногда заканчиваться пневмонией", - пояснила Садикова.

"Если говорить про грипп, то заболеваемость гриппом снижается, и мы оцениваем интенсивность заболевания как низкую. Тем не менее, вероятность встречи с вирусом гриппа мы не исключаем — примерно у 15% из 4329 обратившихся человек был вирус гриппа", - добавила Садикова.

На сегодняшний, по данным Центра по борьбе с гриппом, с начала сезона заболевания были госпитализированы 1300 пациентов, 72% из которых составляли люди пожилого и люди трудоспособного возраста. "Люди пожилого возраста чаще всего болеют гриппом, а маленькие дети — разнообразными вирусами", - отметила в заключение Садикова.