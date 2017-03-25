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Аас: мартовская депортация из памяти людей уйдет не скоро ({{commentsTotal}})

Таави Аас. Автор: ERR
Эстония
Эстония

По мнению исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, нельзя забывать о мартовской депортации 1949 года.  

"Были времена, когда мартовскую депортацию стремились предать забвению, либо, в крайнем случае, представить как малозначительное происшествие, однако она не забыта и мы не имеем права о ней забывать!" - сказал исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас в связи с отмечаемой сегодня 68 годовщиной этой трагедии.

"Во времена, когда я был школьником, - продолжал Аас, - в учебниках истории мартовской депортации 1949 года была отведена одна строка. Она гласила, что 25 марта того года из Эстонии выслали кулаков. И это все, чего удостоились 22 тысячи ни в чем не повинных людей самого разного возраста - от младенцев до стариков, наказанных без суда и следствия и при полном отсутствии состава преступления. Сегодняшний день мы посвящаем памяти об этих людях и пережитых ими страданиях. А все начинается с того, что человека превращают в ничто, на которое можно наклеить, не опасаясь возмездия, любой ярлык - врага народа, кулака или еще какой-нибудь. В память о трагедии народа можно зажечь свечу, можно просто постоять, размышляя о том дне 68 лет назад, но главное - всегда и везде сохранять бдительность и готовность к борьбе с попытками политиков создать образ врага".

Редактор: Надежда Берсенёва



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