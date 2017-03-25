В Конго боевики обезглавили 40 полицейских

В Демократической республике Конго боевики движения "Камуина Нсапу" захватили в плен и обезглавили около сорока полицейских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Шестерых из захваченных боевики отпустили, потому что те говорили на местном наречии. Оружие и транспорт полицейских были захвачены. Reuters называет захват и последующее убийство полицейских самым серьезным инцидентом с момента обострения отношений властей Конго и боевиков "Камуина Нсапу", передает meduza.

Камуина Нсапу — это имя конголезского вождя, который претендовал на власть в отдельных регионах провинций Восточное Касаи и Центральное Касаи и требовал, чтобы его полномочия были официально признаны властями Демократической республики Конго. В августе 2016 года он был убит, после чего движение боевиков, названное в его честь, начало вести активную борьбу против властей Конго. Среди боевиков "Камуина Нсапу" неоднократно замечали несовершеннолетних.

ООН ранее неоднократно выражала опасение ситуацией в Конго и обвиняла стороны в нарушении прав человека. В феврале 2017 года, в частности, сообщалось, что правительственные силы в ходе операции против боевиков убили больше ста человек за пять дней, в том числе 39 женщин.