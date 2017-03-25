В Лондоне несколько десятков тысяч человек приняли участие в марше против выхода Британии из ЕС

Несколько десятков тысяч человек провели в Лондоне шествие в поддержку членства Великобритании в Евросоюзе. Участники марша прошли с флагами евросообщества по центральным улицам британской столицы Пэлл-Мэлл и Уайтхолл, а затем собрались на митинг на площади у парламента Соединенного Королевства, где почтили память погибших результате теракта на Вестминстерском мосту.

По замыслу организаторов, акция была приурочена к 60-летию заключения Римского договора, который заложил основы Европейского экономического сообщества, предшественника ЕС. Однако главная ее политическая цель заключалась в том, чтобы заявить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что назначенное на 29 марта применение статьи 50 Лиссабонского договора, дающее официальный старт процедуре брексита, многие британцы не поддерживают, передает ТАСС.

При этом некоторые участники акции призывали реформировать ЕС, но не выходить из него.

В связи с произошедшим в минувшую среду терактом правоохранительные органы дополнительно усилили меры безопасности на городских улицах, организовав патрули из вооруженных сотрудников контртеррористических подразделений. Митинг-шествие начался с запозданием на один час, поскольку полиция не ожидала такого массового скопления людей: повышенный интерес к мероприятию проявили как горожане, так и гости столицы, некоторые из которых прибыли в Лондон из регионов на автобусах.

Аналогичная акция с участием 1,5 тыс. человек прошла также в столице Шотландии - Эдинбурге. Большинство населения этого региона Великобритании на референдуме по вопросу членства страны в ЕС 23 июня прошлого года выступило за евроинтеграцию.

Британские парламентарии ранее одобрили в законопроект, наделяющий премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить процесс переговоров о выходе из ЕС. На сами переговоры должно быть отведено два года, а формально они начнутся с момента направления письменного уведомления в Брюссель, которое должно произойти 29 марта.