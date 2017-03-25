Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед

Выходить на лёд с сегодняшнего дня строго запрещено. Нарушители будут наказаны штрафом. Спасательный департамент предупреждает - из-за потепления лёд на водоёмах стал слишком тонкий. Только на этой неделе в опасной ситуации оказались четыре человека, передает "Актуальная камера".

Начинается весна, лёд на водоёмах становится всё тоньше и спасателям приходится быть готовыми к более частым вызовам. Так, на озере Харку в четверг был спасен провалившийся под лёд мужчина.

Всего же в этот день спасателям поступило три вызова о том, что люди угодили под лёд.

"В прошлый четверг спасатели получили вызовы из трёх мест: с озера Харку, в Маарду и в Ляэне-Вирумаа. Люди оказались на льду в беде", - рассказал глава Ныммеской команды спасателей Эрик Кокк.

Более трагично закончился вчерашний день, когда из озера Харку спасатели вытащили труп мужчины. Как заявляют специалисты, утонувший был рыболовом в возрасте 50-и лет. Скорее всего, что он недооценил состояние льда и провалился.

"Тоже был рыбак, пошёл, не оценил ни это место, ни состояние льда. Мы его нашли подо льдом, спасатели вытащили, к сожалению, не удалось его спасти", - добавил Кокк.

Пострадавшему в четверг на озере Маарду повезло куда больше. Пока ехали спасатели, он смог самостоятельно выбраться из проруби. Скорая помощь на берегу осмотрела мужчину и разрешила ему отправиться домой.

С сегодняшнего дня выходить на лёд запрещено, потому что лёд уже слишком тонкий. Поэтому любителям подлёдной рыбалки только остаётся ждать следующего сезона.