Старейшая в столице баня на улице Рауа отмечает 80-летний юбилей

С самого утра в столичной бане на улице Рауа царила торжественная атмосфера. Мужской хор развлекал посетителей, которые планировали сегодня не только попариться, но и посетить лекцию и принять участие в мастер-классе от профессионального банщика Александра Пооля, передает "Актуальная камера".

Баня на улице Рауа открылась 80 лет назад. С тех пор до наших дней о ней дошло крайне мало информации, историки не смогли выяснить даже имен некоторых руководителей. Но кое-какую информацию удалось отыскать нынешней администрации. Во время ремонта бани в 2013 году была случайно совершена важная находка, проливающая свет на ее прошлое.

"Во время разлома здания перед реконструкцией отсюда выносилась куча вещей, и мы нашли латунный ключик с серебряным брелком, на котором было написано "Баня 1". Баня на Рауа, я так понимаю, была в советское время баней номер один", - рассказал руководитель бани "На Рауа" Сергей Геллер.

Сейчас в баню ходят в среднем 2000 человек в месяц, по случаю праздника руководство подготовилось к встрече 200 гостей. Это не удивительно, ведь днем здесь можно было узнать много нового о банных традициях от профессионала в этом деле. Известное утверждение, что баня должна быть очень горячей, Александр Пооль ставит под сомнение.

"Я осмелюсь оспорить этот момент - во всех старинных банях термометра не было и каким образом было определить температуру 120 градусов?. Это было возможно только в финской бане, а эстонскую и русскую баню до такой температуры не натапливали никогда", - пояснил банщик Александр Пооль.

По его мнению температура в парилке не должна превышать 70 градусов при 40% влажности. А чтобы поход в баню стал ещё приятнее, следует взять с собой веник. Тут совет специалиста прост - берите всё, что растёт в природе и не ядовито.

"Дубовый веник больше для прогрева. Всё, конечно, зависит от того, кто как готовит: веник лопатой или веник в круговую заложенный, в любом случае дубовые листочки широкие и, если их прикладывать к телу, они действуют как горчичничек, прогревая всё тело пропорционально. Ну и двумя вениками можно сразу всё тело охватить, если хороший веник", - рекомендует Пооль.