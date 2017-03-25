ФОТО: в Нарве зажгли свечи в память жертв мартовских депортаций

По инициативе молодёжного объединения "Открытая Республика" в субботу на Ратушной площади в Нарве зажгли свечи в память о жертвах мартовских депортаций 1949 года.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, сегодня в Эстонии вспоминают жертв мартовской депортации и по всей Эстонии будут зажжены десятки тысяч свечей.

68 лет назад в период с 25 по 27 марта 1949 года из Эстонии в Сибирь были вывезены свыше 20 тысяч человек или 3% населения страны. В основном это были женщины и дети.