Актуальная камера 25.03.2017 (20:00)

Полиция каждый год получает сотни вызовов, связанных с опасными увлечениями детей, которые взбираются на крыши и фиксируют свои "достижения" в соцсетях. Чем теплее становится на улице, тем чаще полиция получает подобные вызовы.
Европейский союз должен стать ближе к людям, заявил премьер-министр Эстонии, Юри Ратас принимающий участие в неформальной встрече глав правительств и государств ЕС в Риме.
Выходить на лёд с сегодняшнего дня строго запрещено. Нарушители будут наказаны штрафом. Спасательный департамент предупреждает - из-за потепления лёд на водоёмах стал слишком тонкий. Только на этой неделе в опасной ситуации оказались четыре человека, передает "Актуальная камера".