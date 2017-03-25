В воскресенье облачно, +4...+7

Согласно переходу на летнее время, официальная подготовка к теплому сезону началась, но отголоски зимы еще заметны на улице, передает "Актуальная камера".

Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер западных направлений от 3-х до 9-ти метров в секунду. Температура воздуха от минус 4-х до +1-го градуса.

Днем погода будет облачной. Во многих местах пройдёт дождь. Юго-западный, западный ветер усилится от 7-ми до 13-ти, на островах и побережье порывами до 17-ти, на северном побережье до 20-ти метров в секунду. Вечером ветер поменяет направление на северо-западное. Температура воздуха от 4-х до 7-ми градусов выше нуля.