ВИДЕО: в отборочном матче ЧМ по футболу Эстония сыграла вничью с Кипром ({{commentsTotal}})
В отборочном поединке чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, сборная Эстонии сыграла по нулям на выезде со сборной Кипра.
Больше возможностей отличиться было у футболистов Кипра, которые больше владели мячом и чаще били по воротам. А лучший шанс у гостей был на 32-й минуте, когда Сергей Зенёв угодил в перекладину.
Теперь у сборной Эстонии, как и у сборной Кипра, играющих в группе H, по одной победе и одной ничьей. Обе сборные набрали по 4 очка.
В другом поединке группы боснийцы в родных стенах разгромили Гибралтар - 5:0.
Сборная Эстонии начала игру в следующем составе: вратарь Михкель Аксалу, защитники Дмитрий Круглов, Рагнар Клаван, Карол Метс, Никита Баранов, Тайо Тынисте, полузащитники Александр Дмитриев, Маттиас Кяйт, Константин Васильев, нападающие Сергей Зенёв и Хенрик Оямаа.
Следующая игра сборной Эстонии состоится во вторник, 28 марта, когда она встретится в товарищеском матче с Хорватией.
Просмотр лучших моментов поединка, который на телеканале ETV+ комментировали Алексей Маргиев и Игорь Савельев, доступен только на территории Эстонии.
Редактор: Надежда Берсенёва