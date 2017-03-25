ВИДЕО: в отборочном матче ЧМ по футболу Эстония сыграла вничью с Кипром

В отборочном поединке чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, сборная Эстонии сыграла по нулям на выезде со сборной Кипра.

Больше возможностей отличиться было у футболистов Кипра, которые больше владели мячом и чаще били по воротам. А лучший шанс у гостей был на 32-й минуте, когда Сергей Зенёв угодил в перекладину.

Теперь у сборной Эстонии, как и у сборной Кипра, играющих в группе H, по одной победе и одной ничьей. Обе сборные набрали по 4 очка.

В другом поединке группы боснийцы в родных стенах разгромили Гибралтар - 5:0.

Сборная Эстонии начала игру в следующем составе: вратарь Михкель Аксалу, защитники Дмитрий Круглов, Рагнар Клаван, Карол Метс, Никита Баранов, Тайо Тынисте, полузащитники Александр Дмитриев, Маттиас Кяйт, Константин Васильев, нападающие Сергей Зенёв и Хенрик Оямаа.

Следующая игра сборной Эстонии состоится во вторник, 28 марта, когда она встретится в товарищеском матче с Хорватией.

Просмотр лучших моментов поединка, который на телеканале ETV+ комментировали Алексей Маргиев и Игорь Савельев, доступен только на территории Эстонии.