Хоккеисты нарвского "Паэмурру" защитили чемпионский титул ({{commentsTotal}})
Хоккеисты нарвской спортивной школы "Паэмурру" выиграли финальную серию чемпионата Эстонии у таллиннского "Викинга" - 3:1. В четвертом матче нарвитяне в родных стенах победили со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).
"Паэмурру" выиграл чемпионат Эстонии второй год подряд. Нынешний успех более весомый, поскольку в прошлом сезоне в национальном первенств из-за разногласий с Эстонским хоккейным союзом не участвовал "Викинг".
В решающем поединке Роман Коленчуков в самом начале игры вывел гостей вперед, но Кирилл Ильин быстро восстановил равновесие. Во втором периоде Сергей Янченко и Илья Ильин сделали счет 3:1 в пользу нарвитян.
В заключительной двадцатиминутке Максим Иванов сократил отставание до минимума, но на большее столичных хоккеистов не хватило.
Финальная серия чемпионата Эстонии
18 марта "Викинг" - "Паэмурру" 0:3
19 марта "Паэмурру" - "Викинг" 3:5
22 марта "Викинг" - "Паэмурру" 4:6
25 марта "Паэмурру" - "Викинг" 3:2
Редактор: Виктор Сольц