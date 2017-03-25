Хоккеисты нарвского "Паэмурру" защитили чемпионский титул

Хоккеисты нарвской спортивной школы "Паэмурру" выиграли финальную серию чемпионата Эстонии у таллиннского "Викинга" - 3:1. В четвертом матче нарвитяне в родных стенах победили со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

"Паэмурру" выиграл чемпионат Эстонии второй год подряд. Нынешний успех более весомый, поскольку в прошлом сезоне в национальном первенств из-за разногласий с Эстонским хоккейным союзом не участвовал "Викинг".

В решающем поединке Роман Коленчуков в самом начале игры вывел гостей вперед, но Кирилл Ильин быстро восстановил равновесие. Во втором периоде Сергей Янченко и Илья Ильин сделали счет 3:1 в пользу нарвитян.

В заключительной двадцатиминутке Максим Иванов сократил отставание до минимума, но на большее столичных хоккеистов не хватило.

Финальная серия чемпионата Эстонии

18 марта "Викинг" - "Паэмурру" 0:3

19 марта "Паэмурру" - "Викинг" 3:5

22 марта "Викинг" - "Паэмурру" 4:6

25 марта "Паэмурру" - "Викинг" 3:2