Пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Австралии

Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, стал первого этапа чемпионата мира-2017 по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места на Гран-при Австралии заняли пилоты команды Mercedes - британец Льюис Хэмилтон и финн Валтери Боттас соответственно, передает "Интерфакс".

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso финишировал девятым.

В 2016 году чемпионом "Формулы-1" стал немец Нико Росберг, после чего объявил о завершении карьеры.