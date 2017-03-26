rus.err.ee

Пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Австралии ({{commentsTotal}})

Себастьян Феттель. Автор: SIPA/Scanpix
Спорт
Спорт

Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, стал первого этапа чемпионата мира-2017 по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места на Гран-при Австралии заняли пилоты команды Mercedes - британец Льюис Хэмилтон и финн Валтери Боттас соответственно, передает "Интерфакс".

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso финишировал девятым.

В 2016 году чемпионом "Формулы-1" стал немец Нико Росберг, после чего объявил о завершении карьеры.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Эстония перешла на летнее время
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Австралии
ВИДЕО: в отборочном матче ЧМ по футболу Эстония сыграла вничью с Кипром
США ввели санкции в отношении восьми российских организаций

"Политрулет": лошади, волки, овцы, сепаратисты и буржуи

Евгений Криштафович становится беспартийным, Март Хельме ходит лошадью, Юрген Лиги стыдит волков и овец, Михаил Стальнухин спорит с реформистами и однопартийцами, а ОЛПЭ борется с буржуями из рядов центристов - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Хоккеисты нарвского "Паэмурру" защитили чемпионский титул
На следующей неделе истребители НАТО будут четыре дня тренироваться в небе над Эстонией
В Эстонии среди подростков распространяется опасное увлечение: делать селфи на крышах
Мнение / Интервью
Ратас: Европейский союз должен стать ближе к людям

Европейский союз должен стать ближе к людям, заявил премьер-министр Эстонии, Юри Ратас принимающий участие в неформальной встрече глав правительств и государств ЕС в Риме.

Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах

Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Цахкна: одни и те же люди сидят и правят
ИДА-ВИРУМАА
Кохтла-Ярве решил продать принадлежащий городу молодежный лагерь "Куртна"
ФОТО: в Нарве зажгли свечи в память жертв мартовских депортаций
"АК" разбиралась в причинах участившихся ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
ЗА РУБЕЖОМ
В Лондоне несколько десятков тысяч человек приняли участие в марше против выхода Британии из ЕС
В Конго боевики обезглавили 40 полицейских
Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию и наметили четыре задачи
Вступили в силу ограничения Британии и США на провоз электроники на некоторых авиарейсах
В ходе несанкционированной акции в Минске были задержаны не менее ста человек
Госохрана Украины: убийца следил за Вороненковым и ездил за ним по городу
ЭСТОНИЯ
Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций

Сегодня по всей Эстонии были зажжены десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций.

Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
Аас: мартовская депортация из памяти людей уйдет не скоро
Заболеваемость гриппом в Эстонии начала снижаться
Фото и видео: в Тапа прибыла военная техника для французского батальона НАТО
Кандидатами в мэры Таллинна и Пярну от EKRE станут Мартин и Март Хельме
Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности
ЭКОНОМИКА
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
24.03
Долг правительственного сектора сократился
24.03
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
23.03
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
23.03
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
23.03
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
СПОРТ
Сборная Эстонии по футболу готова дать бой Кипру
Сборная России по футболу проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
КУЛЬТУРА
Актер Русского театра Александр Ивашкевич прочитал школьникам сказку Андруса Кивиряхка
"Петербургский театральный сезон" впервые пройдет в Эстонии
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
Eesti Laul
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
РАЗНОЕ
Старейшая в столице баня на улице Рауа отмечает 80-летний юбилей
Всемирный фонд дикой природы проводит сегодня акцию "Час Земли"
МуПо: за последнюю неделю в Пирита было три случая нападения крупных собак на маленьких
В Японии пенсионерам предлагают различные скидки за отказ от вождения
На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса
Последние новости
11:27
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
11:04
США ввели санкции в отношении восьми российских организаций
10:38
Пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Австралии
10:27
На следующей неделе истребители НАТО будут четыре дня тренироваться в небе над Эстонией
10:13
Эстония перешла на летнее время
25.03
Хоккеисты нарвского "Паэмурру" защитили чемпионский титул
25.03
ВИДЕО: в отборочном матче ЧМ по футболу Эстония сыграла вничью с Кипром
25.03
В воскресенье облачно, +4...+7
25.03
Старейшая в столице баня на улице Рауа отмечает 80-летний юбилей
25.03
Кохтла-Ярве решил продать принадлежащий городу молодежный лагерь "Куртна"
25.03
Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций
25.03
Актуальная камера 25.03.2017 (20:00)
25.03
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
25.03
ФОТО: в Нарве зажгли свечи в память жертв мартовских депортаций
Эстония
Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности
Министерства прорабатывают стратегию перевода чиновников из столицы в регионы
Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам