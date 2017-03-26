США ввели санкции в отношении восьми российских организаций

Правительство США решило ввести санкции в отношении восьми российских организаций, действия которых противоречат американскому закону о нераспространении вооружения, утвержденному в 2009 году. Этот документ запрещает поставки в Северную Корею, Иран и Сирию.

В черный список попали "Рособоронэкспорт", 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", научно-производственное объединение "Базальт", научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, а также Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, передает Newsru.com со ссылкой на ТАСС.

В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточнили. Помимо российских компаний, ограничения были наложены на предприятия из Китая, Северной Кореи, ОАЭ, Сирии, Судана, Ирана и Турции.

Срок действия санкций составляет два года. В течение этого времени министерствам и ведомствам США запрещается приобретать товары и услуги от попавших в черный список организаций, продавать им оружие и военную технику, выдавать американские лицензии на приобретение товаров, попадающих под режим экспортного контроля, а также предоставлять им помощь.

В МИД РФ заявили, что новые санкции США подрывают перспективы сотрудничества в урегулировании сирийского кризиса.