Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"

Россия сможет принять участие в песенном конкурсе “Евровидение” при условии, если отправит на конкурс представителя, у которого нет проблем с украинским законодательством. Об этом вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил в эфире "Украинского радио".

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы "Евровидения", в том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в этом случае эта проблема будет очень быстро решена", - передает слова вице-премьера агентство УНН.

Кириленко выразил надежду, что Россия данное условие примет.

Решение отправить на музыкальный конкурс Юлию Самойлову украинский вице-премьер назвал российской провокацией. "Провокация с "Евровидением" со стороны России - это лишь маленькое звено в большой цепи провокаций и действий, направленных на нагнетание ситуации в Украине", - добавил он.

22 марта Служба безопасности Украины запретила российской участнице "Евровидение-2017" Юлии Самойловой въезд в страну из-за того, что та была в Крыму в июне 2015 года. Киев вносит в черный список деятелей культуры, которые посещали полуостров после его присоединения к России.

Представители Европейского вещательного союза, который организует конкурс, предложили девушке принять в нем участие дистанционно, однако на Украине эту идею сочли незаконной.

Первый канал, занимавшийся отбором претендента от России, отказался от дистанционного участия Самойловой и пообещал отправить ее на "Евровидение" в 2018 году.

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 мая и 11 мая, финал - 13 мая.