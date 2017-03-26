Экс-защитник силламяэского "Калева" дебютировал в сборной Латвии по футболу

Выступавший в минувшем сезоне за силламяэский "Калев" 29-летний защитник Александр Соловьев провел дебютный матч за сборную Латвии по футболу. В отборочном поединке ЧМ-2018 латвийцы на выезде уступили Швейцарии - 0:1.

Соловьев, который в этом сезоне вернулся на родину и теперь выступает в высшей лиге чемпионата Латвии за команду Рижской футбольной школы, отыграл весь матч.

Единственный гол подопечные Мариана Пахаря пропустили на 66-й минуте - вышедший у швейцарцев на замену Йосип Дрмич выиграл верховую борьбу как раз у Соловьева и послал головой мяч в сетку.

В прошлом сезоне Соловьев был в "Калеве" игроком основного состава. Силламэясцы заняли в чемпионате Эстонии пятое место.

Против швейцарцев сыграл еще один футболист, ранее выступавший в Эстонии. На 56-й минуте на поле появился 29-летний Владислав Габов, который с 2006 по 2007 год защищал цвета ТФМК. С таллиннской командой, которая уже прекратила свое существование, защитник в 2006-м выиграл Кубок и Суперкубок Эстонии. Сейчас Габов вместе с игроком сборной Эстонии Кеном Калласте выступает за польскую "Корону" из Кельце.

После пяти туров сборная Латвии набрала 3 очка и занимает пятое, предпоследнее, место в отборочной группе В.