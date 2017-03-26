Комиссия Рийгикогу по делам ЕС отправляется с визитом на Украину

Делегация парламентской комиссии по делам Европейского союза с понедельника по среду совершит визит на Украину, в ходе которого пройдут встречи с коллегами из Верховной Рады, а также живущими и работающими в этой стране уроженцами Эстонии.

Председатель комиссии Тоомас Витсут сказал, что одна из целей визита - вдохновить Украину продолжать проводить широкомасштабные реформы. По мнению Витсута, основной упор украинским властям следует сделать на судебную реформу и уменьшение коррупции, передает пресс-служба Рийгикогу.

"Украина высказала желание теснее сотрудничать с Европейским союзом, для этого было начаты широкомасштабные политические и экономические реформы", - отметил Витсут. В начале марта постоянные представители стран-членов ЕС одобрили соглашение о безвизовом режиме для граждан Украины. Следующим этапом по установлению безвизового режима для граждан Украины станет рассмотрение соответствующего законопроекта на заседании Европарламента, намеченное на 5 апреля. После этого его должен утвердить Совет ЕС. Граждане Украины получат возможность въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам.

На встрече с работающими на Украине эстонскими предпринимателями парламентская комиссия хочет выяснить, какая помощь им нужна на политическом уровне для развития экономических отношений.

По словам члена комиссии по делам ЕС Калле Паллинга, Украине нужно активно продолжать заниматься реформами. "Эстония всегда готова помочь", - отметил Паллинг.

В состав делегации эстонского парламента вошли шесть членов комиссии по делам ЕС: Тоомас Витсут (председатель, Центристская партия), Яак Мадисон (зампред, Эстонская консервативная народная партия), Моника Хауканымм (Свободная партия), Лийза Овийр (Социал-демократическая партия), Калле Паллинг (Партия реформ) и Тийт Терик (Центристская партия).