Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова

В субботу, 25 марта, состоялся съезд партии "Зеленые Эстонии", на котором новым лидером этой политической силы была избрана Зюлейха Измайлова.

"Я была не единственным кандидатом на пост председателя партии. Свою кандидатуру выставил и прежний лидер Александер Лаане", - сказала Измайлова, до этого занимавшая должность вице-председателя партии, в интервью корреспонденту rus.err.ee.

Теперь Лаане стал вице-председателем, еще одним зампредом остался Андрей Гудим.

В правление также вошли Тимур Сагитов, Кюллики Реймаа, Олев-Андрес Тинн, Марко Каазик, Каспар Курве и Йоонас Лакс.

По словам Измайловой, "Зеленые" намерены выйти со своим списком в Таллинне. В других самоуправлениях, скорее всего, члены этой партии будут баллотироваться по спискам избирательных союзов.

"Буду ли я первым номером в Таллинне? Пока не могу точно сказать. Все вопросы, связанные с предстоящими в октябре местными выборами, мы будем решать на следующем заседании совета уполномоченных. Также пока не могу ничего сказать по вопросу, могут ли усилить нас в ближайшее время какие-то известные личности. Но принципиальное решение, что мы выйдем в столице со своим списком, уже принято", - добавила Измайлова.

В ряды "Зеленых" эко-активист, фотограф и журналист Измайлова вступила в марте 2015 года, с 2005 по 2012 год она состояла в Социал-демократической партии. В 2016-м стала "Женщиной года" по версии журнала Anne&Stiil. Любимая тема Измайловой - защита белок-летяг.

В середине марта руководитель исследования популярности партий, проведенного Turu-uuringute AS по заказу ERR, Юхан Кивиряхк отметил рост популярности непарламентской партии "Зеленые Эстонии".

"К магической отметке в 5% приблизились "зеленые". Их поддержка постоянно росла с начала года. Важно отметить, что среди самых юных избирателей с 18 до 25 лет их поддержка – 13%", – подчеркнул тогда социолог.

По данным Коммерческого регистра на 26 марта, в партии "Зеленые Эстонии" насчитывается 1058 членов. С 2007 по 2011 год эта партия была представлена в парламенте.