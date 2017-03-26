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Андрес Анвельт: высылка - лучший способ смягчить миграционный кризис ({{commentsTotal}})

Министр внутренних дел Андрес Анвельт. Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония
Эстония

По словам министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта, для функционирования миграционной политики требуется привести в порядок систему высылки граждан других государств, поскольку именно подобная действующая система позволит наилучшим образом смягчить миграционный кризис.

"Очень хорошо, что Европейская комиссия выдвинула предложение дополнить программу единой политики высылки граждан других государств и незаконно находящихся в стране лиц. Если мы не проведем политические дебаты на уровне ЕС, то ситуация не улучшится",- сказал Анвельт.

"Мы должны были бы занять более жесткие позиции в сотрудничестве по этой теме с третьими странами и быть готовым в случае необходимости применять санкционные методы. Именно подобная действующая система позволит наилучшим образом смягчить миграционный кризис, поскольку так мы опровергнем миф о том, что Европа принимает всех подряд, в том числе и тех, кто не нуждается в защите", - добавил министр.

Правительство Эстонии на минувшей неделе одобрило положение, что для Эстонии в числе прочего важно, чтобы у ЕС была единая и действенная политика относительно высылки мигрантов.

Эти темы должны обсуждаться на встрече совета министров внутренних дел и юстиции стран ЕС, которая пройдет завтра в Брюсселе.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

андрес анвельтмиграционный кризис


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