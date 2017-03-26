Директор Кесклиннаской гимназии подал жалобу на портал rus.postimees.ee в Совет по прессе

Директор Кесклиннаской русской гимназии Сергей Теплов подал в Совет по прессе жалобу на портал rus.postimees.ee.

Поводом для подачи жалобы стала вышедшая в издании 6 февраля статья руководителя русской редакции Postimees Олеси Лагашиной под заголовком "Я не трус, но я боюсь": о чем мы хотели поговорить с оскандалившимся директором школы".

По оценке Теплова, статья содержит не соответствующую действительности информацию и вредит его имиджу.

В статье Лагашина высказывает свое мнение по скандальной ситуации, когда директор на официальном сайте учебного заведения ответил на письмо школьницы, использовав слово "лузеры".

"Теплов обещал прийти в программу “На острие”, которая является совместным проектом ETV+ и Rus.Postimees, и в прямом эфире ответить на все наши вопросы. За день до прямого эфира директор сообщил, что в связи с болезнью прийти не сможет, предложив прислать вместо себя кого-нибудь другого. Предположим, что я верю. Хотя с трудом могу при этом понять, отчего же г-н директор внезапно перестал брать трубку: после того, как увидел анонс передачи", - написала тогда Лагашина.

Программе "На острие" пришлось делать экстренную замену гостя, и 7 февраля в эфир пошла передача с участием художественного руководителя Русского театра Игоря Лысова.

Решение по жалобе Совет по прессе пока не принял.