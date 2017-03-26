rus.err.ee

На TEDxLasnamäe 1 апреля выступит главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов ({{commentsTotal}})

Алексей Венедиктов посетит Ласнамяэ. Автор: ТАСС/Scanpix
Эстония
Эстония

На конференции TEDxLasnamäe, которая пройдет в Таллинне 1 апреля, выступит главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Алексей Венедиктов  — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы", издатель журнала “Дилетант”. По данным за февраль 2017 года он занимал первое место в рейтинге самых цитируемых журналистов России, сообщает пресс-служба TEDxLasnamäe.

Венедиктов называет себя человеком, который сам себя сделал. По образованию - историк. На радиостанции "Эхо Москвы" работает с августа 1990 года. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу и, наконец, в феврале 1998 года был избран на пост главного редактора радиостанции.

Также на конференции выступят генетик Наталия Первякова, шеф-повар Дмитрий Демьянов, школьный учитель Павел Алонов, токсиколог Олеся Бондаренко, иллюстратор Алексей Бичков, специалист по правам детей Юлия Коваленко, кладоискатель Дмитрий Шутов, исследователь стволовых клеток Екатерина Казанцева, реставратор икон Орест Кормашов, исследователь двуязычия Оля Лойченко, ученый в сфере нано-электроники и информатики Максим Енихин.

Конференция TEDx проводится в крупнейшем районе столицы уже в четвертый раз. В этом году она пройдет в здании нового оздоровительного центра в Ласнамяэ по адресу ул. Линнамяэ теэ, 3. Продажа билетов уже закончилось, но посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте www.tedxlasnamae.org.

Тема TEDxLasnamäe 2017 – "Горизонт событий". Организаторы TEDxLasnamäe приглашают задуматься, насколько далеко может зайти человеческая мысль. Вместе мы попробуем понять, где проходит граница неизведанного, и приблизиться к этому горизонту.

Как отмечают организаторы, цель конференции - предоставить площадку для местных русскоязычных деятелей, готовых делиться оригинальными идеями и предложениями, и дать слово людям, которых не часто увидишь в СМИ - деятелям науки, образования, культуры и искусства, специалистам из самых разных областей. Каждому выступающему предоставляется ровно 18 минут на то, чтобы представить свою уникальную идею.

TEDx является проектом TED, позволяющим отдельным людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать конференции в стиле TED. Конференция TEDx является независимым мероприятием, проводимым по лицензии TED. Конференции формата TEDх проводятся более чем в 130 странах мира.

Редактор: Виктор Сольц

алексей венедиктов


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Майлис Репс не верит, что Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах
Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве
Министры иностранных дел стран Балтии встретятся с госсекретарем США Тиллерсоном
Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова
Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе в Цинциннати: один человек погиб
Эстония перешла на летнее время

В ночь на воскресенье, 26 марта, Эстония перешла на летнее время.

Экс-защитник силламяэского "Калева" дебютировал в сборной Латвии по футболу
Директор Кесклиннаской гимназии подал жалобу на портал rus.postimees.ee в Совет по прессе
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Мнение / Интервью
Ратас: Европейский союз должен стать ближе к людям

Европейский союз должен стать ближе к людям, заявил премьер-министр Эстонии, Юри Ратас принимающий участие в неформальной встрече глав правительств и государств ЕС в Риме.

Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах

Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Цахкна: одни и те же люди сидят и правят
ИДА-ВИРУМАА
Хоккеисты нарвского "Паэмурру" защитили чемпионский титул
Кохтла-Ярве решил продать принадлежащий городу молодежный лагерь "Куртна"
ФОТО: в Нарве зажгли свечи в память жертв мартовских депортаций
"АК" разбиралась в причинах участившихся ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
ЗА РУБЕЖОМ
Комиссия Рийгикогу по делам ЕС отправляется с визитом на Украину
США ввели санкции в отношении восьми российских организаций
В Лондоне несколько десятков тысяч человек приняли участие в марше против выхода Британии из ЕС
В Конго боевики обезглавили 40 полицейских
Лидеры 27 стран ЕС подписали Римскую декларацию и наметили четыре задачи
Вступили в силу ограничения Британии и США на провоз электроники на некоторых авиарейсах
ЭСТОНИЯ
На TEDxLasnamäe 1 апреля выступит главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

На конференции TEDxLasnamäe, которая пройдет в Таллинне 1 апреля, выступит главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Андрес Анвельт: высылка - лучший способ смягчить миграционный кризис
На следующей неделе истребители НАТО будут четыре дня тренироваться в небе над Эстонией
Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
Аас: мартовская депортация из памяти людей уйдет не скоро
Заболеваемость гриппом в Эстонии начала снижаться
ЭКОНОМИКА
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
24.03
Долг правительственного сектора сократился
24.03
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
23.03
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
23.03
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
23.03
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
СПОРТ
Пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Австралии
ВИДЕО: в отборочном матче ЧМ по футболу Эстония сыграла вничью с Кипром
Сборная Эстонии по футболу готова дать бой Кипру
Сборная России по футболу проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
КУЛЬТУРА
Актер Русского театра Александр Ивашкевич прочитал школьникам сказку Андруса Кивиряхка
"Петербургский театральный сезон" впервые пройдет в Эстонии
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
Eesti Laul
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
РАЗНОЕ
Старейшая в столице баня на улице Рауа отмечает 80-летний юбилей
Всемирный фонд дикой природы проводит сегодня акцию "Час Земли"
МуПо: за последнюю неделю в Пирита было три случая нападения крупных собак на маленьких
В Японии пенсионерам предлагают различные скидки за отказ от вождения
На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса
etv+
АНОНС АК+
ПОЛИТРУЛЕТ
Последние новости
17:05
Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе в Цинциннати: один человек погиб
16:46
Министры иностранных дел стран Балтии встретятся с госсекретарем США Тиллерсоном
16:17
На TEDxLasnamäe 1 апреля выступит главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
15:39
Майлис Репс не верит, что Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах
14:56
Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве
14:47
Директор Кесклиннаской гимназии подал жалобу на портал rus.postimees.ee в Совет по прессе
14:00
Андрес Анвельт: высылка - лучший способ смягчить миграционный кризис
13:23
Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова
12:38
Комиссия Рийгикогу по делам ЕС отправляется с визитом на Украину
11:55
Экс-защитник силламяэского "Калева" дебютировал в сборной Латвии по футболу
11:27
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
11:04
США ввели санкции в отношении восьми российских организаций
10:38
Пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Австралии
10:27
На следующей неделе истребители НАТО будут четыре дня тренироваться в небе над Эстонией
Полезно знать
Топ читаемости
25.03
Кохтла-Ярве решил продать принадлежащий городу молодежный лагерь "Куртна"
25.03
В Эстонии среди подростков распространяется опасное увлечение: делать селфи на крышах
24.03
"АК" разбиралась в причинах участившихся ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа
11:27
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
25.03
Фото и видео: в Тапа прибыла военная техника для французского батальона НАТО
13:23
Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова
25.03
Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на "Евровидении"
24.03
Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам
25.03
Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций
24.03
В выходные Эстония переходит на летнее время
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 25.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
В воскресенье облачно, +4...+7
Эстония
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности
Министерства прорабатывают стратегию перевода чиновников из столицы в регионы
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
За рубежом
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями