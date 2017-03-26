На TEDxLasnamäe 1 апреля выступит главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы", издатель журнала “Дилетант”. По данным за февраль 2017 года он занимал первое место в рейтинге самых цитируемых журналистов России, сообщает пресс-служба TEDxLasnamäe.

Венедиктов называет себя человеком, который сам себя сделал. По образованию - историк. На радиостанции "Эхо Москвы" работает с августа 1990 года. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем, возглавил информационную службу и, наконец, в феврале 1998 года был избран на пост главного редактора радиостанции.

Также на конференции выступят генетик Наталия Первякова, шеф-повар Дмитрий Демьянов, школьный учитель Павел Алонов, токсиколог Олеся Бондаренко, иллюстратор Алексей Бичков, специалист по правам детей Юлия Коваленко, кладоискатель Дмитрий Шутов, исследователь стволовых клеток Екатерина Казанцева, реставратор икон Орест Кормашов, исследователь двуязычия Оля Лойченко, ученый в сфере нано-электроники и информатики Максим Енихин.

Конференция TEDx проводится в крупнейшем районе столицы уже в четвертый раз. В этом году она пройдет в здании нового оздоровительного центра в Ласнамяэ по адресу ул. Линнамяэ теэ, 3. Продажа билетов уже закончилось, но посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте www.tedxlasnamae.org.

Тема TEDxLasnamäe 2017 – "Горизонт событий". Организаторы TEDxLasnamäe приглашают задуматься, насколько далеко может зайти человеческая мысль. Вместе мы попробуем понять, где проходит граница неизведанного, и приблизиться к этому горизонту.

Как отмечают организаторы, цель конференции - предоставить площадку для местных русскоязычных деятелей, готовых делиться оригинальными идеями и предложениями, и дать слово людям, которых не часто увидишь в СМИ - деятелям науки, образования, культуры и искусства, специалистам из самых разных областей. Каждому выступающему предоставляется ровно 18 минут на то, чтобы представить свою уникальную идею.

TEDx является проектом TED, позволяющим отдельным людям или группам людей в различных странах, городах, университетах, сообществах организовать конференции в стиле TED. Конференция TEDx является независимым мероприятием, проводимым по лицензии TED. Конференции формата TEDх проводятся более чем в 130 странах мира.