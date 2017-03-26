Министры иностранных дел стран Балтии встретятся с госсекретарем США Тиллерсоном

Министры иностранных дел стран Балтии в предстоящий вторник встретятся с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. На встрече будут обсуждаться ситуация в области безопасности в Европе, кибербезопасность, трансатлантические связи, борьба с терроризмом и будущее НАТО.

Находящийся с визитом в США глава МИД Эстонии Свен Миксер вместе со своими балтийскими коллегами намерен встретиться с советником по безопасности президента США Х. Р. Макмастером, спикером Палаты представителей Полом Райаном и председателем комитета по иностранным делам Сената Бобом Коркером и заместителем председателя этого же комитета Беном Кардином.

Миксер примет участие во встрече глав МИД коалиции по борьбе с ИГ, в рамках которой будет обсуждаться повышение эффективности борьбы с ИГ в Ираке и Сирии.

Миксер также встретится с рядом сенаторов, с которыми обсудит трансатлантические связи, ситуацию в области безопасности в Европе и ее окрестностях, а также кибербезопасность.

В рамках визита он примет участие в круглом столе Heritage Foundation с сотрудниками администрации США, который будет посвящен политике безопасности и российской информационной деятельности в Европе. Миксер также выступит с лекцией для студентов Джорджтаунского университета и примет участие в приеме, организованном представительством ЕС в честь 60-летия Римского договора. Он также встретится с высокопоставленными представителями Всемирного банка.

Миксер вернется в Эстонию в среду.