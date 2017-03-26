Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе в Цинциннати: один человек погиб

В ночном клубе в городе Цинциннати в американском штате Огайо неизвестные вооруженные люди открыли огонь по посетителям в ночь с субботы на воскресенье.

Погиб один человек, не менее 14 ранены, многие из них тяжело. Инцидент произошел в ночном клубе "Камео", передает Русская служба "Би-би-си".

По словам местного шефа полиции Пола Ньюдигейта, полиция ведет расследования обстоятельств происшествия.

Выстрелы в помещении наполненного посетителями ночного клуба начались около часа ночи по местному времени (около 8 часов утра по восточноевропейскому). По данным полиции, в клубе находились сотни людей.

По словам капитана полиции Кимберли Уильямса, стрелявшие, которых было двое, до сих находятся не свободе и у полиции нет их описания. Свидетели пока неохотно дают показания.