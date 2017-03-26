В деревне Конью сгорел курятник: погибли 10 куриц ({{commentsTotal}})
В деревне Конью (волость Тойла Ида-Вируского уезда) вчера вечером в курятнике произошел пожар. Находившиеся в помещении десять куриц погибли.
Центр тревоги получил вызов в деревню Конью в 19:15, передает Postimees со ссылкой на Спасательный департамент.
Когда на место прибыли спасатели, горело здание в 350 квадратных метров, чердак и крыша были уже частично разрушены.
Пожар был локализован в 21:54 и полностью потушен в 23:02.
Как сообщает Спасательный департамент в Твиттере, в воскресенье получившее серьезные повреждения здание вновь стало дымиться, и спасатели получили в 13:59 новый вызов в деревню Конью. Огонь был ликвидирован в 14:38.
Tulekahju likvideeriti kell 14.38ks. Fotod sündmuskohalt.#Konju pic.twitter.com/qhVXJhrcdC— Päästeamet (@paasteamet) March 26, 2017
Редактор: Виктор Сольц