В деревне Конью сгорел курятник: погибли 10 куриц

В деревне Конью (волость Тойла Ида-Вируского уезда) вчера вечером в курятнике произошел пожар. Находившиеся в помещении десять куриц погибли.

Центр тревоги получил вызов в деревню Конью в 19:15, передает Postimees со ссылкой на Спасательный департамент.

Когда на место прибыли спасатели, горело здание в 350 квадратных метров, чердак и крыша были уже частично разрушены.

Пожар был локализован в 21:54 и полностью потушен в 23:02.

Как сообщает Спасательный департамент в Твиттере, в воскресенье получившее серьезные повреждения здание вновь стало дымиться, и спасатели получили в 13:59 новый вызов в деревню Конью. Огонь был ликвидирован в 14:38.