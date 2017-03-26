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Эстонская шпажистка Юлия Беляева пробилась в полуфинал этапа Кубка мира в Будапеште ({{commentsTotal}})

Юлия Беляева. Автор: Сийм Семискар, ERR
Спорт
Спорт

Эстонская шпажистка Юлия Беляева попала в четверку лучших на этапе Кубка мира в Будапеште.

Как сообщает ERR Sport, на своем пути Беляева сначала одолела украинку Анфису Почкалову (15:9), затем - француженку Ориан Майо (15:20), а в 1/8 финала -
россиянку Татьяну Логунову - 15:9.

В четвертьфинале Беляева сломила сопротивление представительницы Гонконга Ман Вай Вивиан Конг - 9:8. В полуфинале эстонская шпажистка встретится с Чхве Ин Джон из Южной Кореи, которая в 1/8 финала взяла верх над Кристиной Кууск.

Кууск в итоге заняла 16-е место. Другие представительницы Эстонии выступили так: Ирина Эмбрих - 17-я, Эрика Кирпу - 45-я, Нелли Паю - 58-я.

Редактор: Виктор Сольц

юлия беляева


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