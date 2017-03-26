Эстонская шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште

Эстонская шпажистка Юлия Беляева уступила в полуфинале Чхве Ин Джон из Южной Кореи и завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште.

Как сообщает ERR Sport, на своем пути Беляева сначала одолела украинку Анфису Почкалову (15:9), затем - француженку Ориан Майо (15:20), а в 1/8 финала - россиянку Татьяну Логунову - 15:9.

В четвертьфинале Беляева сломила сопротивление представительницы Гонконга Ман Вай Вивиан Конг - 9:8. В полуфинале эстонская шпажистка встретилась с Чхве Ин Джон из Южной Кореи, которая в 1/8 финала взяла верх над Кристиной Кууск. Основное время поединка завершилось ничьей, а дополнительную минуту лучше использовала азиатка. Итоговый счет - 13:10 в пользу Чхве Ин Джон.

Матчей за третье место на этапах Кубка мира не проводится, поэтому Беляева автоматически получила бронзовую награду.

Другие представительницы Эстонии выступили так: Кууск - 16-я, Ирина Эмбрих - 17-я, Эрика Кирпу - 45-я, Нелли Паю - 58-я.