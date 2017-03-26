rus.err.ee

ФОТО: "Калев/Крамо" уступил рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ ({{commentsTotal}})

Фотогалерея
22 фотографий
Фото: "Калев/Крамо" - ВЭФ Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт
Спорт

Действующий чемпион Эстонии "Калев/Крамо" в родных стенах проиграл рижскому ВЭФу - 74:82 (17:16, 18:23, 24:20, 15:23).

После трех четвертей счет на табло был равным (59:59), но в концовке сказался класс гостей, у которых феноменальный матч выдал Янис Блумс - 31 очко.

У хозяев на паркете лучшим был американский легионер Марк Толлефсен - 16 баллов.

"Калев/Крамо" потерпел 16-е поражение в Единой лиги ВТБ, после которого потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф, и с пятью победами занимает 11-е место. Рижский ВЭФ остался на шестой позиции - десять побед и девять поражений.

Следующий матч таллиннские баскетболисты проведут 3 апреля в гостях с лидером лиги - московским ЦСКА.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

"АК+": эстонский транзит испытывает наибольшие сложности за последние десятилетия
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Келли Сильдару стала чемпионкой мира среди юниоров в лыжном хафпайпе
Майлис Репс не верит, что Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах
"АК+" из спортзала: повышенная нагрузка с непривычки чревата травмами
ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге

В некоторых российских городах в воскресенье, 26 марта, прошли протестные акции, к которым призвал сторонников оппозиционер Алексей Навальный. В Москве власти отказались согласовать мероприятие.

Эстонская шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште

Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова
Директор Кесклиннаской гимназии подал жалобу на портал rus.postimees.ee в Совет по прессе
Мнение / Интервью
Андрес Анвельт: высылка - лучший способ смягчить миграционный кризис

По словам министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта, для функционирования миграционной политики требуется привести в порядок систему высылки граждан других государств, поскольку именно подобная действующая система позволит наилучшим образом смягчить миграционный кризис.

Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах

Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Ратас: Европейский союз должен стать ближе к людям
ИДА-ВИРУМАА
Руководитель силламяэского театра стал лауреатом премии СТД России
В деревне Конью сгорел курятник: погибли 10 куриц
Экс-защитник силламяэского "Калева" дебютировал в сборной Латвии по футболу
Хоккеисты нарвского "Паэмурру" защитили чемпионский титул
Кохтла-Ярве решил продать принадлежащий городу молодежный лагерь "Куртна"
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
ЗА РУБЕЖОМ
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко
Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе в Цинциннати: один человек погиб
Министры иностранных дел стран Балтии встретятся с госсекретарем США Тиллерсоном
Комиссия Рийгикогу по делам ЕС отправляется с визитом на Украину
США ввели санкции в отношении восьми российских организаций
В Лондоне несколько десятков тысяч человек приняли участие в марше против выхода Британии из ЕС
ЭСТОНИЯ
На TEDxLasnamäe 1 апреля выступит главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

На конференции TEDxLasnamäe, которая пройдет в Таллинне 1 апреля, выступит главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

На следующей неделе истребители НАТО будут четыре дня тренироваться в небе над Эстонией
Эстония перешла на летнее время
Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
Аас: мартовская депортация из памяти людей уйдет не скоро
Заболеваемость гриппом в Эстонии начала снижаться
ЭКОНОМИКА
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
24.03
Долг правительственного сектора сократился
24.03
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
23.03
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
23.03
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
23.03
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
СПОРТ
ФОТО: "Калев/Крамо" уступил рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ
Пилот "Формулы-1" Феттель выиграл Гран-при Австралии
ВИДЕО: в отборочном матче ЧМ по футболу Эстония сыграла вничью с Кипром
Сборная Эстонии по футболу готова дать бой Кипру
Сборная России по футболу проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
КУЛЬТУРА
Актер Русского театра Александр Ивашкевич прочитал школьникам сказку Андруса Кивиряхка
"Петербургский театральный сезон" впервые пройдет в Эстонии
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
Eesti Laul
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
РАЗНОЕ
Старейшая в столице баня на улице Рауа отмечает 80-летний юбилей
Всемирный фонд дикой природы проводит сегодня акцию "Час Земли"
МуПо: за последнюю неделю в Пирита было три случая нападения крупных собак на маленьких
В Японии пенсионерам предлагают различные скидки за отказ от вождения
На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса
Последние новости
22:07
В понедельник возможен кратковременный дождь, +4..+8
22:04
"АК+" из спортзала: повышенная нагрузка с непривычки чревата травмами
21:56
Руководитель силламяэского театра стал лауреатом премии СТД России
21:35
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
21:25
Эстонская шпажистка Юлия Беляева завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште
21:17
"АК+": эстонский транзит испытывает наибольшие сложности за последние десятилетия
20:50
"Актуальная камера +" 26.03.2017 (20:00)
20:41
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко
20:24
ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге
19:47
Келли Сильдару стала чемпионкой мира среди юниоров в лыжном хафпайпе
19:19
ФОТО: "Калев/Крамо" уступил рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ
18:03
В деревне Конью сгорел курятник: погибли 10 куриц
17:05
Неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе в Цинциннати: один человек погиб
16:46
Министры иностранных дел стран Балтии встретятся с госсекретарем США Тиллерсоном
Эстония
Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед
Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности