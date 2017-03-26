ФОТО: "Калев/Крамо" уступил рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ

После трех четвертей счет на табло был равным (59:59), но в концовке сказался класс гостей, у которых феноменальный матч выдал Янис Блумс - 31 очко.

У хозяев на паркете лучшим был американский легионер Марк Толлефсен - 16 баллов.

"Калев/Крамо" потерпел 16-е поражение в Единой лиги ВТБ, после которого потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф, и с пятью победами занимает 11-е место. Рижский ВЭФ остался на шестой позиции - десять побед и девять поражений.

Следующий матч таллиннские баскетболисты проведут 3 апреля в гостях с лидером лиги - московским ЦСКА.