"Калев/Крамо" уступил рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ ({{commentsTotal}})
Действующий чемпион Эстонии "Калев/Крамо" в родных стенах проиграл рижскому ВЭФу - 74:82 (17:16, 18:23, 24:20, 15:23).
После трех четвертей счет на табло был равным (59:59), но в концовке сказался класс гостей, у которых феноменальный матч выдал Янис Блумс - 31 очко.
У хозяев на паркете лучшим был американский легионер Марк Толлефсен - 16 баллов.
"Калев/Крамо" потерпел 16-е поражение в Единой лиги ВТБ, после которого потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф, и с пятью победами занимает 11-е место. Рижский ВЭФ остался на шестой позиции - десять побед и девять поражений.
Следующий матч таллиннские баскетболисты проведут 3 апреля в гостях с лидером лиги - московским ЦСКА.
Редактор: Виктор Сольц