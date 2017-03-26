Келли Сильдару стала чемпионкой мира среди юниоров в лыжном хафпайпе ({{commentsTotal}})
Эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла чемпионат мира среди юниоров в лыжном хафпайпе. Соревнования прошли в швейцарском Кран-Монтане.
Несмотря на сильный туман, соревнования все-таки состоялись. Однако вместо трех попыток юные фристайлистки ограничились лишь одной. 15-летняя Сильдару набрала 87,3 балла и завоевала золото, передает ERR Sport.
Второй стала американка Свеа Ирвинг (79,0). Бронза досталась россиянке Валерии Демидовой - 71,7 балла.
Редактор: Виктор Сольц