ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге

В некоторых российских городах в воскресенье, 26 марта, прошли протестные акции, к которым призвал сторонников оппозиционер Алексей Навальный. В Москве власти отказались согласовать мероприятие.

Впервые за долгое время столичной полиции не удалось оперативно пресечь несанкционированную протестную акцию. Слишком уж много людей собралось одновременно около памятника Пушкину в центре Москвы, передает "Актуальная камера".

Изначально оппозиционеры планировали в знак протеста против коррупции спокойно пройтись по тротуарам Тверской улицы - этот способ протеста предложил организатор акции Алексей Навальный. Сам он был задержан сразу же при попытке выйти на Тверскую. Однако около восьми тысяч его сторонников, несмотря на призывы полиции разойтись, вместо прогулки заняли Пушкинскую площадь. Настроение у протестующих было боевое.

Главной мишенью для протестующих стал премьер-министр Дмитрий Медведев - именно его в своем последнем фильме-расследовании обвинил в коррупции Алексей Навальный.

"Любой бандит, когда он обчистил твой кошелек, призывает к законности. Он говорит - какое вам дело до чужих карманов и кошельков? Он требует себе каких-то прав. Ну вот так вот жизнь сложилась, что бандиты и грабители просто так награбленное не отдают. Поэтому без противостояния не обойдется", - говорит ветеран протестных акций Михаил Кригер.

Вскоре Кригера задержали сотрудники ОМОНа. Полицейские, применяя резиновые дубинки, сначала выхватывали из толпы отдельных участников акции, а затем начали теснить собравшихся живой цепью. Всего же были задержаны более 500 человек.