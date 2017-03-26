Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко

Разгоном и арестом участников завершился в субботу митинг в центре Минска. Корреспондент "Актуальной камеры" выяснял, почему жители Белоруссии впервые за долгое время стали вновь протестовать в районных центрах.

Акция протеста в центре Минска вчера закончилась разгоном и арестами участников митинга. Люди выступали против против директивы номер 3 - так называемого закона о тунеядстве.

По оценкам различных СМИ, в митинге приняли участие около 1500 человек. Председатель организации "Новый путь для Беларуси" Павел Морозов, проживающий в Эстонии, называет сам закон о тунеядстве неудачной попыткой вытянуть деньги из белорусов, работающих в России.

"В результате, кроме них, и другим досталось. Я не являюсь налоговым резидентом Республики Беларуси уже лет девять, и то мне прислали бумажку как тунеядцу заслуженному", - говорит Морозов.

Сам разгон мирной акции Павел называет слабостью власти - вместо того, чтобы решать реальные экономические проблемы, народу просто затыкают рот.

"Сейчас очень важно, как себя поведёт президент страны Александр Лукашенко. От него зависит дальнейший ход событий. Надеюсь, что он поведет себя как умный человек, подержит людей день-два и отпустит спокойно и не будет заводит каких-нибудь дел. Потому что виноватых среди этих людей нету", - считает Морозов.

В Белоруссии и раньше проходили митинги, но сейчас впервые за долгое время акции протеста прошли и в районных центрах. Первые задержания начались ещё накануне митинга, тогда были арестованы некоторые представители белорусской оппозиции.

"Это, видимо, показывает, что внутриполитическая ситуация в Белоруссии нестабильная, и президент Лукашенко пытается таким образом успокоить ситуацию, то есть взять контроль в свои руки. Но мы еще посмотрим, как события будут развиваться дальше, потому что это еще не окончательное решение ситуации", - комментирует председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (партия "Союз Отечества и Res Publica").