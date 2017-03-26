Руководитель силламяэского театра стал лауреатом премии СТД России

Репетиции в театре "Другое небо" проходят когда удобно актерам. В этом и есть коренное отличие любительского театра от профессионального, передает "Актуальная камера".

При этом любительского - не значит некачественного. Театр "Другое небо" существует уже 70 лет, из которых последние 30 здесь работает Владимир Вайкерт.

"Это люди, с которыми я много лет вместе, и с ними я просто отдыхаю. Мы не работаем, а просто живем дружной компанией", - говорит Вайкерт.

Как и все любительские театры Эстонии, "Другое небо" существует в стесненных условиях, но, к счастью, у него есть свой зал, зритель, труппа, более сотни постановок, а также театральный фестиваль "Любителивы?", за который театр и получил премию "Признание".

"Нам показалось, что нужно как-то поддержать этого режиссера, который не боится взять на себя такое тяжелое, но и замечательное бремя", - отмечает завотделом любительских театров Союза театральных деятелей России Алла Зорина.

Вручение премии "Признание" состоится в сентябре, когда в Силламяэ пройдет очередной фестиваль любительских театров "Любителивы?".