"Актуальная камера +" 26.03.2017 (20:00)

В некоторых российских городах в воскресенье, 26 марта, прошли протестные акции, к которым призвал сторонников оппозиционер Алексей Навальный. В Москве власти отказались согласовать мероприятие.
По словам министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта, для функционирования миграционной политики требуется привести в порядок систему высылки граждан других государств, поскольку именно подобная действующая система позволит наилучшим образом смягчить миграционный кризис.
На конференции TEDxLasnamäe, которая пройдет в Таллинне 1 апреля, выступит главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.