Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер

В субботу Европа отметила 60-летие Римских соглашений - договора, ставшего основой свободных экономических отношений между европейскими странами. А уже через несколько дней Великобритания официально запустит процесс выхода из ЕС. Какие последствия повлечет за собой брексит, выясняла "Актуальная камера +".

Проснувшись 24 июня 2016 года, 65 миллионов британцев узнали, что на прошедшем накануне референдуме ими было принято историческое решение: впервые за более чем полувековую историю существования Европейского союза одна из стран-членов решила покинуть его состав.

За выход из ЕС высказалось чуть менее 52 процентов участников референдума. Тем же утром британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, обеспечивший проведение голосования, но выступавший против брексита - именно так называют выход Великобритании из Евросоюза - анонсировал свою отставку.

"В общем-то, Кэмерон играл с огнем. Он организовал референдум, зная, что оппозиция по отношению к ЕС в Великобритании весьма сильна. Но всё же премьер решил сыграть в покер. К сожалению, карта легла не так, и он проиграл", - говорит лектор Института политических исследований Тартуского университета Стефано Брагироли.

Уже в июле резиденцию на Даунинг-стрит, 10 заняла Тереза Мэй, пообещавшая воплотить в жизнь народную волю.

Через девять месяцев после референдума правительство Мэй с одобрения обеих палат британского парламента наконец готово нажать на красную кнопку и запустить формальный процесс выхода из Европейского союза, официально уведомив об этом Брюссель.

В своем извещении, которое будет направлено в Европейский Совет 29 марта, британское правительство будет апеллировать к Статье номер 50 Договора о Европейском союзе, гарантирующей любой стране-члену право покинуть организацию. После обсуждения ситуации лидерами всех остальных 27 государств, входящих в Евросоюз, стороны начнут переговоры об условиях выхода.

Эксперты прогнозируют снижение популярности брексита после его вступления в силу

"Начиная с этого момента мы вступаем на terra incognita - то есть, неизведанную землю. Мы знаем, что две стороны - Европейский союз, представленный своими странами-членами, и Великобритания, вступят в переговоры, а также имеем представления о приоритетах Великобритании и о бюрократических препонах со стороны ЕС", - рассуждает Брагироли.

В январе этого года британский премьер представила амбициозный план, которого ее правительство намерено придерживаться в течение переговоров. Его важнейшие пункты: полный контроль над созданием и принятием законов, действующих на территории Великобритании; укрепление связей между четырьмя частями страны; контроль над количеством иммигрантов из стран ЕС; сохранение свободной торговли с европейскими рынками; сотрудничество с Евросоюзом в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

Как отмечают эксперты, за 44 года в составе единой Европы британские законы оказались столь тесно переплетены с общеевропейскими директивами и постановлениями, что единовременная отмена всех их чревата юридическим вакуумом.

"По мнению юристов, эти законы придётся пересматривать пачками и переделывать - их нельзя просто так отменить, поскольку юридическое пространство, к примеру, в банковском секторе не сможет без них функционировать. Можно предположить, что в год удастся переделать около 100 законов, но у Европейского союза и Великобритании более 100 тысяч общих законов. Люди быстро поймут, что этот процесс имеет крайне малый эффект, и я прогнозирую снижение популярности брексита именно после его вступления в силу", - говорит научный сотрудник Эстонского института внешней политики Вильяр Веэбель.

По его мнению, в "жёстком" брексите, то есть, потере возможности свободной торговли не заинтересованы ни Великобритания, ни остальная Европа, исходя из сугубо прагматических причин.

"Эта торговля, на самом деле, выгодна как нам, так и им: со стороны материковой Европы главными проигравшими от ее потери стали бы немцы, которые экспортируют в Англию большие объемы товаров. Думаю, что в конце концов интересы Германии возобладают, и торговые соглашения, приемлемые для обеих сторон, каким-либо образом будут подписаны", - считает Веэбель.

Шотландский ребус

Помимо свободного передвижения товаров и услуг, одним из плюсов членства в ЕС всегда считалась возможность работать или учиться в любой из стран-членов. Как подчеркивает Брагироли, Европейский союз сделает всё возможное для защиты прав своих граждан, проживающих на Туманном Альбионе.

"Тот момент, когда Великобритания попытается начать проводить отбор среди желающих приехать на свою территорию, будет моментом поражения для ЕС, и Евросоюз не может позволить себе такое поражение как с прагматической позиции, так и с точки зрения имиджа", - считает Брагироли.

В эти дни над Британскими островами нависла угроза ещё одного референдума - на этот раз уже шотландского. Первый министр Шотландии, лидер местной национальной партии Никола Стёрджен заявила о необходимости повторного голосования по вопросу об отделении от Соединенного Королевства, ссылаясь на то, что аналогичный референдум 2014 года проходил в совершенно другой политической реальности.

"До сих пор ни Дональд Туск, ни Жан-Клод Юнкер, ни прочие европейские лидеры не советуют Шотландии, как поступить, но рано или поздно кто-то должен что-нибудь сказать по этому поводу. Думаю, что если бы шотландцы услышали со стороны Европы призыв об организации нового референдума с последующим вступлением в состав ЕС, то мы оказались бы перед новым, усложненным пазлом", - анализирует Веэбель.

Оценивая потенциальное влияние брексита на Великобританию, политологи отмечают, что по крайней мере в первое время после него экономический рост страны рискует замедлиться в силу частичного разрыва торговых связей и выхода из правового поля ЕС, но в долгосрочной перспективе позиции страны смогут усилиться за счет заключения выгодных экономических соглашений с остальным миром.

Для стран Евросоюза негативные последствия будут обусловлены потерей сильного политического и экономического партнера, но из брексита можно будет извлечь и пользу. По словам Брагироли, Великобритания не раз блокировала инициативы, направленные на большую интеграцию между членами ЕС.

Таймер обратного отсчета, который будет запущен британскими властями в ближайшую среду, запрограммирован на два года. Ожидается, что по истечении этого срока Великобритания покинет Европейский союз. Опрошенные "АК+" эксперты оценивают перспективу окончания переговоров в срок как маловероятную, так что говорить Лондону "goodbye", наверное, пока не стоит.