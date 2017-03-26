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"АК+" из спортзала: повышенная нагрузка с непривычки чревата травмами ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт
Евгения Волохонская

Привести себя в порядок к лету - знакомая фраза? Специалисты предупреждают, будьте осторожны. И не важно, ускоряетесь ли вы на ленте или тягаете гири, - нагрузку следует увеличивать постепенно.

По мере наступления весны в спортивных залах появляется все больше желающих привести себя в порядок, скинуть лишний вес и подтянуть мускулатуру. К сожалению, многие не рассчитывают нагрузку и в итоге эти занятия заканчиваются на приеме у медиков, передает "Актуальная камера +".

"Опыт работы с такими пациентами у меня достаточно большой. Как правило, наиболее серьезные травмы у людей, которые до этого не занимались спортом. Приходят пациенты с разными растяжениями, с разрывами связок, сухожилий. Бывают мышечные повреждения. Каждый день обязательно - один, два человека. Бывает и больше", - говорит ортопед Ляэне-Таллиннской центральной больницы Павел Бабенко.

"Из года в год такая тенденция происходит - после новогодних и рождественских застолий и ближе к лету в зал приходит большое количество людей. Их так и называют "подснежники". Они появляются на какое-то время и потом так же уходят обратно", - отмечает инструктор Анастасия Жердецкая.

Спортсмены-новички нередко рассчитывают на сверхскоростной результат и пренебрегают услугами тренера, да и просто здравым рассудком.

"Сейчас очень много умников и умниц, которые начитались блогов, теперь все знают и вот пришли заниматься. В итоге они и себя травмируют и никакого эффекта не получается", - добавляет Жердецкая.

"Все должно начинаться с согревающей разминки. Время разминки - минимум 15 минут. Невозможно за пять минут разогреть все суставы, растянуть связки, мышцы", - советует Бабенко.

Чтобы избежать травм, следует пользоваться услугами тренера, особенно поначалу. Неправильное использование тренажера, конечно, не всегда травмирует, но и толка от него может не оказаться никакого. Важно и подобрать соответствующую одежду.

"Здоровый образ жизни нынче в тренде - селфи в спортзале, статус в фейсбуке, однако ко всему надо подходить разумно и, конечно же, пользоваться услугами специалистов, иначе твой следующий статус может оказаться в травмпункте", - резюмирует автор сюжета.

Подробнее о том, как Евгения Волохонская справлялась со сложными тренажерами, смотрите в видеосюжете.

Редактор: Виктор Сольц



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