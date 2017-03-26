В понедельник возможен кратковременный дождь, +4..+8 ({{commentsTotal}})
Ночью усилится гребень высокого давления. В понедельник днем со Скандинавии на Финляндию сместится новый циклон, и вероятность осадков увеличится.
Ночью местами кратковременный дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.
В первой половине дня солнечная погода. Ближе к вечеру облачность увеличится, и местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный ветер 5-11 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..8°C.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: "Актуальная камера" (ETV+)