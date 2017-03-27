Скончался экс-наставник силламяэского "Калева" Владимир Казаченок

В воскресенье, 26 марта, на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории "Зенита" Владимир Казаченок, успевший поработать и в Эстонии.

О смерти легендарного нападающего сообщил официальный сайт санкт-петербургского "Зенита".

Казаченок родился 6 сентября 1952 года в Колпино. Штатный и вполне успешный пенальтист, почти треть своих голов за "Зенит" он забил с одиннадцатиметровых, большую часть из которых сам же заработал. Футболист универсальный, играл не только в атаке, но и в середине поля и даже чистым защитником.

В составе сине-бело-голубых форвард провел 219 матчей и забил 78 мячей.

Казаченок выступал за "Зенит" в качестве игрока с 1971 по 1975 год и с 1979 по 1983 год, завоевывал бронзовые медали чемпионата СССР и трижды входил в число 33 лучших футболистов страны по итогам сезона.

В качестве тренера работал в ленинградском "Динамо", СДЮШОР "Зенит", "Светогорце", петербургском "Динамо", "Петротресте", "Химках", "Смене-Зенит" и силламяэском "Калеве".

В ида-вируском клубе Казаченок был главным тренером с 2010 по 2012 год. Позднее Казаченок продолжил сотрудничество с силламяэской командой в качестве спортивного директора.

С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра Академии футбольного клуба "Зенит". С 2012 года, после того как сборная Санкт-Петербурга стала традиционным участником Мемориала Валентина Гранаткина, бессменно был ее главным тренером на турнире.