В квартире в Мустамяэ загорелся телевизор, пострадала пожилая женщина

Спасатели получили сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже в 11:19. Спасатели выяснили, что в одной комнате загорелся телевизор. Квартира была заполнена дымом. Пожилая женщина, которая в момент несчастного случая находилась в той же комнате, где и телевизор, выбралась оттуда. Скорая помощь доставила ее в больницу для проверки здоровья.

Работы по тушению закончили в 11:44.

Причины возгорания телевизора выяснит следствие.