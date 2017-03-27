В Бирмингеме по делу о теракте 22 марта в Лодоне задержан еще один человек

В Бирмингеме арестован еще один человек по делу о теракте у здания парламента 22 марта, в результате которого погибли четыре человека, включая нападавшего.

Как сообщила ведущая следствие лондонская полиция, 30-летний мужчина была арестован по подозрению в подготовке терактов, передает Би-Би-Си.

Еще один арестованный в прошлый четверг в Бирмингеме 58-летний мужчина остается под охраной.

Всего с момента нападения 22 марта на Вестминстерском мосту и у здания парламента сделано 12 арестов, однако девять человек уже отпущены без предъявления обвинений.

В минувшую среду около 15:00 по лондонскому времени 52-летний Халид Масуд въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту, насмерть задавив двоих человек, а затем нанес смертельные ранения полицейскому, охранявшему здание парламента. Почти сразу же он был застрелен полицией, охранявшей парламент.

Все нападение длилось 82 секунды.

В субботу полицейские сообщили, что, по их данным, Масуд действовал в одиночку, однако они намерены установить, не оказала ли на него влияние террористическая пропаганда.

В Скотленд-Ярде также заявили, что есть вероятность того, что его мотивы так и останутся неизвестными.