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Власти Тарту предлагают жителям города обсудить планирование городского пространства ({{commentsTotal}})

Мост Ихасте в Тарту. Автор: Фото:Союз строителей Эстонии
Эстония
Эстония

Власти Тарту призывают жителей города принять участие в обсуждении планировании городского пространства. Дебаты на эту и другие темы пройдут в понедельник в 10 уголках студенческой столицы, передали утренние теленовости ETV+.

В ходе обсуждений планируется разработать концепцию городского пространства на ближайшие десятилетия, отметил мэр Тарту Урмас Клаас. Согласно планам муниципальных властей, основное внимание должно быть уделено центральной части города и развитию потенциала Тарту в области высшего образования.

Центр города должен функционировать круглые сутки и в то же время быть пригодным для проживания, развития и занятий в свободное время. В ходе работ планируется также пересмотреть организацию движения в городе.

Редактор: Ирина Киреева



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