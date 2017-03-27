В период весенней уборки МуПо усиленно следит за неправильно припаркованными автомобилями

Главный инспектор Муниципальной полиции Павел Бойцов сказал службе новостей "Радио 4", что больше всего проблем с неправильно припаркованными автомобилями – в Ласнамяэ и центре города.

В Таллинне началась уборка основных магистралей город от накопившегося за зиму мусора, а также приведение в порядок придорожных территорий и сточных трасс. Однако ей мешают неправильно припаркованные транспортные средства.

"Коммунальный департамент обратился к нам с просьбой более тщательно следить за неправильно припаркованными машинами, которые мешают уборке. Как показывает наш опыт, больше всего неправильно припаркованных автомобилей в районе Ласнамяэ и в центре города", – сказал главный инспектор Муниципальной полиции Павел Бойцов.

Предупредительный штраф за неправильную парковку – 20 евро. Есть и другие санкции, например, может быть начало дело о проступке, отметил он.